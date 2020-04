Der Actionfilm „Top Gun 2“ mit Hollywood-Star Tom Cruise sollte ein Highlight des Kinosommers werden, doch wegen der Coronavirus-Pandemie müssen sich die Fans nun länger gedulden. „Top Gun: Maverick“ kommt erst zu Weihnachten in die US-Kinos, wie das Studio Paramount am Donnerstag bekannt gab. In Europa hatte die Neuauflage des Blockbusters aus dem Jahr 1986 Mitte Juli anlaufen sollen.