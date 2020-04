Ein Video japanischer Forscher verdeutlicht, warum es in Zeiten grassierender Krankheiten durchaus Sinn macht, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Denn die winzigen Tröpfchen eines einzigen Niesers können sich sehr lange in der Umgebungsluft halten und weit verteilen. Doch nicht nur beim Niesen, sondern sogar schon beim Sprechen können winzige Tröpfchen verbreitet werden - und auch diese tragen im Fall des Falles den Erreger in sich.