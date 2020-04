„Krone“: In der Osterwoche ist Postkarten-Wetter angesagt. Aber die Bundesgärten und viele Parks bzw. Spielplätze sind geschlossen. Verstehen Sie den Drang der Menschen in kleinen Wohnungen ohne Balkon, nach draußen zu wollen?

Karl Nehammer: Ich verstehe das Bedürfnis, nach draußen zu gehen. Ich selbst lebe mit meiner Frau, den beiden Kindern und einer Hündin in einer Wohnung. Ich kann daher verstehen, dass man in die Natur hinaus möchte. Aber bitte halten Sie ausreichend Abstand und beschränken Sie den Aufenthalt im Freien auf kurze Zeiträume.