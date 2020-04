Mehr als 1000 Tote in Deutschland

Die meisten Toten wurden in Italien (13.915) gezählt, gefolgt von Spanien (10.096), den USA (5648) und Frankreich (4514). Die französischen Behörden selbst gaben die Zahl der Toten am Donnerstagabend mit fast 5400 an, weil mindestens 884 Todesfälle in Seniorenheimen hinzugerechnet wurden. In Deutschland stieg die Zahl der Toten innerhalb eines Tages von 856 auf 1.001, jene der Infektionen von 72.600 auf 79.400. In Österreich waren am Donnerstagabend exakt 11.123 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, es gibt bereits 170 Todesopfer.