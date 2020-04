In Österreich waren am Donnerstagabend über 11.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten nachgewiesenen Infektionsfälle überhaupt gibt es in den USA - mehr als 234.000 waren es am Donnerstagabend. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor (siehe Übersicht oben), die mittlerweile mehr als eine Million Infizierte weltweit zählt.