„Das Problem ist, dass es keine Synchronität gibt. Die nationalen Ligen haben den Vorrang und dann werden wir wahrscheinlich alles zu Ende spielen - aber in einer ganz anderen Konstellation und zu einem ganz anderen Zeitpunkt, als wir es geplant haben und gewöhnt sind“, sagte der 32-Jährige am Donnerstag der MDR-Sendung „Sport im Osten“. Vielleicht gebe es die Spiele im Juli oder August: „Aber das werden wir sehen, was die Zukunft bringt.“