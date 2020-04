Bernhard Loidl und der SV Lafnitz - eine Erfolgsstory. In der Unterliga übernahm der Unternehmer einst den Klub. Aktuell ist Lafnitz im vorderen Drittel der Zweiten Liga (Platz sechs), mit der Zweier-Mannschaft kämpft man um den Aufstieg in die Regionalliga. Via Lafnitz schafften auch Trainer wie Ferdl Feldhofer den Sprung in die höchste Bundesliga.