Für Land nicht nachvollziehbar

Das Land Tirol stellt klar, dass die AGES in ihrer Erklärung zum ersten Coronafall in Ischgl am Donnerstag wiederholt Daten kommuniziert hat, die für das Land Tirol nicht nachvollziehbar sind. „Bereits einmal musste die AGES Donnerstagnachmittag Behauptungen zurücknehmen, wonach bei einer Person in Ischgl am 5. Februar die ersten Coronasymptome aufgetreten sind“, erklärt das Land. Auch die Information, nachdem eine Frau bereits am 8. Februar infiziert gewesen sei, sei nachweislich unsachlich. „Die vorliegenden Erfassungsblätter der zuständigen lokalen Gesundheitsbehörden belegen dies.“ Laut Land habe die einheimische Kellnerin im Rahmen der durchgeführten Erhebungen am 7. März angegeben, über „circa einen Monat Erkältungssymptome mit Druck auf der Brust“ gehabt zu haben. Am 9. März lag für die Frau das positive Ergebnis für eine Coronaerkrankung vor. „Die Schlussfolgerung der AGES, dass die Person bereits seit dem 8. Februar - also seit 30 Tagen - an Corona erkrankt war, ist aus Sicht des Landes Tirol spekulativ“, heißt es in einer Aussendung. Aus medizinischer Sicht könne fachlich und wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden, auf welchen Zeitpunkt die Coronaerkrankung zurückgeht.