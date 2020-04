Und täglich grüßt das Murmeltier! Nachdem am Mittwoch sechs unbelehrbare Wintersportler in Aurach bei Kitzbühel bei einer illegalen Skitour gestoppt wurden, war am Donnerstag ein Tiroler Ehepaar im selben Gebiet auf den Bretteln unterwegs. Auch die beiden müssen nun mit einer Anzeige rechnen.