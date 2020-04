Von Nachbarn beschimpft

In Zeiten, in denen man täglich vom tollen Zusammenhalt der Landsleute hört, denkt man jetzt eigentlich an hilfsbereite Nachbarn. „Mein Kind wollte ,Coco‘ aus der Wohnung holen, ein Nachbar hat sie wüst beschimpft und angeschrien, dass sie da nicht reingehen darf, weil Corona in der Wohnung sei“, so die Tochter.