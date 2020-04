In Hinterstoder traf der schlecht ausgerüstete 24-Jährige am Mittwoch gegen 11 Uhr auf einen Einheimischen (70). Dieser warnte ihn, die Wanderung lieber zu unterlassen. Er ging trotzdem. „Dem Pensionisten hat das keine Ruhe mehr gelassen, darum hat er am Abend nachgeschaut, ob das Auto des Mannes noch am Parkplatz steht“, erzählt Martin Hackl, Leiter Bergrettung Hinterstoder. Das Auto war tatsächlich noch da, vom Bergsteiger fehlte jede Spur. Also alarmierte der 70-Jährige die Einsatzkräfte – die Suche begann.