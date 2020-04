Die einen setzen sich daheim zur Nähmaschine. Kleine Schneidereien produzieren Stücke, die auch in puncto Aussehen etwas hermachen. Seit bekannt ist, dass ab Montag das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken beim Einkaufen in Supermärkten Pflicht ist, sind Masken gefragt wie nie. Und das lässt immer mehr Betriebe in Oberösterreich umdenken. Die Kosmetikmarke andmetics aus Traun, eigentlich Spezialist für Kaltwachsstreifen, beliefert ab sofort seine Kunden mit dem Mund-Nasen-Schutz. Heute werden die ersten 600.000 Stück ausgeliefert. „Wir haben Verträge mit Drogeriemärkten, dem Lebensmitteleinzelhandel, Apotheken, Industriebetrieben und werden die Masken künftig auch an Private über unseren Online-Shop anbieten“, sagt Geschäftsführer Hannes Freudenthaler.