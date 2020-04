Ab Montag gilt in allen Lebensmittelgeschäften Österreichs für Kunden und das Personal eine Maskenpflicht. Freilich werden in den Läden einfache OP-Masken und keine hochwertigen Schutzmasken verteilt, die das medizinische Personal so dringend benötigt. Der Schutz, den diese Masken vor dem Coronavirus bieten, ist verschwindend gering. Er hilft aber gerade den Angestellten, die zwangsläufig mit vielen Kunden in Kontakt kommen.