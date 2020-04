Die heimische Wirtschaft ist wegen der Corona-Krise zum großen Teil in den Schlafmodus versetzt worden. Die Folgen sind massive Auswirkungen auf das Berufsleben und 194.000 zusätzliche Arbeitslose allein im März. krone.tv-Moderator Gerhard Koller hat mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher die aktuelle Lage besprochen. „Es ist aus emotionaler Sicht eine sehr massive Lage. Was mich aber auch in diesen Zeiten zuversichtlich stimmt, ist, dass 40 Prozent der neuen Arbeitslosen eine Zusage auf Wiedereinstellung haben“, so Aschbacher. Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.