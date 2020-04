Straßenbaustellen erfordern eine geschickte Koordinierung und kosten gerade in der Stauhauptstadt Salzburg den Pendlern viele Nerven. Durch die Ausgangsbeschränkungen hat sich der Verkehr in der Stadt stark dezimiert – ein idealer Zeitpunkt, um gerade jetzt die Arbeiten rasch abzuwickeln, finden die Freiheitlichen. „Die Stadt sollte nun schnell handeln und versuchen Baustellenprojekte, die an verkehrsbelasteten Standorten geplant sind, rasch abzuwickeln oder auch vorzuziehen, während Schulen und Betriebe noch geschlossen halten müssen“, fordert FPÖ-Klubobmann Andreas Reindl. Immerhin könne man so den Wirtschaftsmotor am Laufen halten.