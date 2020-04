Den absoluten Bestwert in seiner Geschichte weist die soeben veröffentlichte ÖWA Plus dem „Krone“-Digitalangebot für das 4. Quartal 2019 aus. 2.989.470 Unique User (UU) - so viele wie nie zuvor - besuchten pro Monat die krone.at-Seiten. Mit rund 45,5 Prozent Reichweite hat krone.at die eigene Bestmarkt der Anzahl an Unique Usern übertroffen und befindet sich unter den Top 3 der ausgewiesenen Einzelangebote.