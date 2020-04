Wellinger hatte in Australien seine Schwester besucht und war erst vor wenigen Tagen nach Deutschland zurückgekehrt. Zum Zeitpunkt seiner Abreise habe es noch keine Reisewarnung gegeben, begründete der 24-Jährige seinen Trip. Als diese ausgesprochen worden sei, habe er sich direkt um einen Rückflug bemüht, den er in der vergangenen Woche dann antreten konnte. „Ich freue mich, in der derzeitigen Situation wieder zu Hause zu sein. Auch wenn ich mir das zu Hause bleiben anders vorgestellt habe, muss ich einen meiner Flügel erstmal ruhig halten“, so Wellinger.