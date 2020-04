Sorge in Griechenland wächst

Insgesamt sind in Griechenland bisher 1415 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Die Sorge ist groß, dass sich das Coronavirus auch in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland ausbreiten könnte. Viele Organisationen forderten daher auch Österreich zum Handeln auf.