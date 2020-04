Nun soll die Umsetzung wegen der Coronavirus-Pandemie um ein halbes Jahr nach hinten verlegt werden, wie Blümel in einem am Donnerstag verschickten Schreiben an die Mitarbeiter seines Ministeriums erklärte. „Obwohl die Vorarbeiten durch das große Engagement der aus den verschiedensten Organisationsbereichen stammenden Mitglieder der Projektgruppen schon sehr weit vorangeschritten sind und wir im Zeitplan liegen, wollen wir die Umsetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. So gewährleisten wir, dass unsere gesamte Kraft und Aufmerksamkeit der Bewältigung der Krise gewidmet ist. Denn der Schutz der Gesundheit der Österreicherinnen und Österreich, der Erhalt der Arbeitsplätze und die Unterstützung unserer Wirtschaft haben jetzt höchste Priorität.“