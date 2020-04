Die Polizei konnte einen Rumänen (41) dingfest machen, der sich gleich zweimal in eine Paket-Versandbox-Station im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt einschlich. Er riss dabei mehrere Pakete auf und stahl den Inhalt. Dies tat er sowohl am Dienstag- als auch am Mittwochabend. Polizisten konnten ihn direkt am Tatort erwischen.