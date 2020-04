Hamsterkäufe von Hochprozentigem gehören derzeit für viele dazu. In den sozialen Netzwerken wird einander zugeprostet. Viele Eltern haben nach einem Tag Kinderbetreuung und Home-Office das Gefühl, sichmit einem „Achterl“ beruhigen zu müssen. „Gerade in schwierigen Zeiten dienen diese Getränke als Spannungs- und Angstlöser. Ab dem zweiten, dritten Glas setzt eine körperlich wie seelisch analgetische (anti-schmerzhafte) Wirkung ein, was viele als angenehm empfinden“, warnt der Suchtexperte Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek, ärztlicher Leiter des Anton Proksch Instituts in Wien.