Deutschland deckt sich bereits ein

Die ersten Länder beginnen bereits, sich mit den Medikamenten einzudecken. So bestätigte das deutsche Gesundheitsministerium am Donnerstag, dass die „zentrale Beschaffung“ mehrerer Arzneimittel „zum Einsatz in der Behandlung schwerwiegender Verläufe“ bei Covid-19-Patienten eingeleitet worden sei. Dazu zählen unter anderem das in Japan als Grippemittel zugelassene Favipiravir sowie eben die besagten Malaria-Mittel mit dem Wirkstoff Chloroquin (Verkaufsname Resochin).