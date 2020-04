Es gebe ein „Ansinnen“ dafür, jene rund 250 „Schlüsselarbeitskräfte“ zum Arbeiten ins Land zu bringen. Man brauche diese „Profis“, die sowohl am Feld als auch in der Verarbeitung tätig sind, um den Handel mit heimischen Lebensmitteln zu bedienen, sagte Geisler bei einer Videopressekonferenz am Donnerstag. Normalerweise würden für die Ernte von Obst und Gemüse in Tirol rund 800 Erntehelfer eingesetzt.