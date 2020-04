Auf der anderen Seite erlaube das geplante Gesetz dem Minister auch, in Dinge wie die Studieneingangs- und Orientierungsphase bzw. Prüfungsketten einzugreifen. „Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man sie zentral regelt. Direkte Eingriffe in Curricula sollten nicht durch den Minister erfolgen, sondern in den Universitäten zum Beispiel durch die Rektorate in Absprache mit den Senaten oder Curricularkommissionen.“