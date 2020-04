Das Beispiel einer Universität in Texas zeigt, welche Folgen ein Spring-Break-Trip in der derzeit angespannten Lage haben kann. Eine 70-köpfige Gruppe der University of Texas reiste vor zehn Tagen nach Cabo San Lucas in Mexiko. Bei ihrer Rückkehr wurden 28 Spring Breaker positiv getestet, bei Dutzenden weiteren besteht Verdacht auf eine Infektion.