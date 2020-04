Eine Genehmigungspflicht zur kurzzeitigen Vermietung von Wohnraum ist grundsätzlich rechtens. Zu dieser Einschätzung kommt der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, Michal Bobek, in seinem am Donnerstag veröffentlichten Schlussantrag. Die Auflage für Vermieter - in diesem Fall in der Stadt Paris - sei mit der europäischen Dienstleistungsfreiheit vereinbar.