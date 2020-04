Mit dem Programm „Zwift“ kann Rabitsch dabei virtuell alleine oder auch mit seinen Teamkollegen Rennen simulieren. „Ich habe das praktisch nie genützt, aber in der aktuellen Phase ist es ein guter Ausgleich.“ Das Rennrad wird dabei auf eine Rolle gestellt und diese mit dem Handy, Laptop oder Tablet verbunden. „Man kann sogar echte Rennen fahren. Es wurde angeblich sogar schon überlegt, ein Preisgeld auszuschütten.“ Beim Zwiften bleibt Rabitsch (der im Freien mit dem Rad nur alleine unterwegs ist) auch mit seinen Teamkollegen in Kontakt. „Vor allem auch mit denen aus Italien. Die haben es aktuell wirklich nicht leicht, dürfen sich gar nicht mehr im Freien bewegen. Erst durften die Berufssportler noch mit Sondergenehmigung und UCI-Lizenz noch in der Natur trainieren, die aktuellen Ausgangssperren in Italien gelten jetzt aber auch für Sportler.“