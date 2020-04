Die junge Sophie lebt mit ihrer Mutter auf einer griechischen Insel und wird dort bald ihren Freund Sky heiraten. Nur zu gerne hätte sie, dass auch ihr leiblicher Vater zu ihrer Hochzeit kommt. Als sie in einem alten Tagebuch ihrer Mutter stöbert, stößt sie auf drei verschiedene Männernamen, die alle ihre Väter sein könnten. Also beschließt Sophie kurzerhand, alle drei auf die Insel einzuladen. Was wohl ihre Mutter dazu sagen wird?