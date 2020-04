Die Arbeiterkammer (AK) hat am Donnerstag in einer Aussendung auf ein Konsumentenrecht in der Reisebranche hingewiesen: „Storniert eine Fluglinie den Flug, dann haben Konsumentinnen und Konsumenten das Recht, den Ticketpreis samt Steuern und sonstigen Abgaben rückerstattet zu bekommen“, erklärte AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic.