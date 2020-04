Das Land Niederösterreich will die für dieses Jahr vereinbarten Förderungen für Sportvereine und -verbände so schnell wie möglich ausbezahlen. Der finanzielle Verlust für Vereine, Verbände und Sportler durch wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus abgesagte Veranstaltungen und Meisterschaften soll laut einer Aussendung so abgefedert werden.