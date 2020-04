Bei der Nationalratssitzung am Freitag werden ähnliche Maßnahmen gesetzt, wie man sie bereits vom Einkauf kennt: Rednerpult, Vorsitz und Regierungsbank werden mit Plexiglas-Vorrichtungen aufgerüstet, wie sie bereits an den meisten Kassen von Supermärkten oder Apotheken zu vorzufinden sind. Viele Abgeordnete kündigten an, freiwillig eine Mund-Nasen-Schutzmaske anzulegen - auch wenn es dafür keine Verpflichtung im Plenarsaal gibt.