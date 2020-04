Bereits mehr als 90.000 Testungen

Bisher hat es in Österreich 92.190 Testungen auf SARS-CoV-2 und damit deutlich mehr, als zuletzt vom Gesundheitsministerium verlautbart wurde, gegeben. Das gab Gesundheitsminister Anschober am Donnerstag bei der Pressekonferenz bekannt. Am Mittwoch waren bundesweit nur knapp 56.000 Testungen ausgewiesen worden.