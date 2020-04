Mini-Pferde als Lernhelfer

In Velden am Wörthersee züchtet Susanne Schützinger amerikanische Miniaturpferde. Diese Minis sind nicht nur hübsch anzusehen, wenn sie durch einen Hindernisparcours laufen oder Kutschen hinter sich herziehen. Die Therapeutin bildet sie als Blindenführpferde aus und geht mit ihren Schützlingen auch in Schulen, wo sie Kindern bei Legasthenie, Rechenschwäche oder Lernschwierigkeiten hilft. Mit Unterstützung der Minis werden die Fähigkeiten zum Erlernen von Schreiben, Lesen und Rechnen in spielerischer Form gestärkt. In dieser Sendung besucht Susanne mit ihren Lernhelfern eine Schulklasse, in der die kleinen Pferde zeigen, was sie Großes bewerkstelligen können.