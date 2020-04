Kindercerealien sind wahre Zuckerbomben. 99 Prozent der verkauften Produkte haben einen höheren Zuckergehalt als die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Menge von 15 Gramm je 100 Gramm. Mehr noch: Der durchschnittliche Gehalt an Zucker ist mit 27 Gramm je 100 Gramm sogar fast doppelt so hoch. Kindercerialien, die sich durch Verpackungsgestaltung und Marketing gezielt an Kinder richten, sind dabei besonders süß.