Nach Ansicht von Experten spreche grundsätzlich nichts dagegen. Es gebe allerdings eine Einschränkung. „Der Aufenthalt am Zweitwohnsitz ist nur mit Personen erlaubt, mit denen man auch gemeinsam in einem Haushalt lebt“, erklärt Polizei-Revierinspektorin Alina Grischnig. Konkret bedeute das, dass man in sein Feriendomizil weder Freunde oder Verwandte einladen, noch diese besuchen darf.