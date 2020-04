Zu viel Alkohol durch Quarantäne und Isolation

Wie das am besten geht, hat die Allgemeinmedizinerin Dr. Aragona Giuseppe der Zeitschrift Glamour UK erzählt: „Versucht, euch auch in der kritischen Zeit ausreichend zu beschäftigen. Findet nach der Arbeit Aktivitäten, die Zeit in Anspruch nehmen. Dazu können Work-Outs zählen, Telefonate mit Freunden, Brettspiele, Filme. Versucht, diese Stunden in den Alltag zu integrieren, notiert sie auch am Kalender und haltet sie ein. Das gibt dem Alltag Struktur und hilft, das Trinken zwischendurch zu vermeiden.“ Also, weg mit dem After-Work-Drink, her mit der After-Work-Hantel. Und auch zur Belohnung nach dem Training sollte man das Gläschen Rotwein weglassen.