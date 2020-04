Wegen eines kritischen Berichts über den Umgang eines Krankenhauses mit der Corona-Pandemie hat die Polizei in der nordserbischen Stadt Novi Sad am Mittwoch eine Journalistin festgenommen. Am Donnerstagvormittag sei Ana Lalic von der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden, teilte ihr Anwalt gegenüber Medien mit.