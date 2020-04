Nach fast einmonatiger Ausgangssperre sind Haarfärbemittel in den Regalen der Supermärkte zu begehrten Jagdtrophäen geworden. „In vielen Geschäften sind sie inzwischen schon unauffindbar“, beschwert sich eine Kundin, die bis vor kurzem um nichts in der Welt den wöchentlichen Besuch bei der vertrauten Friseurin versäumt hätte und jetzt schauen muss, wie sie selber mit dem Haarefärben zurechtkommt. „Viele Frauen trauen sich wegen ihres grauen Haaransatzes kaum noch aus dem Haus“, berichtet ein junger Friseur, der trotz Ausgangssperre die Nachbarinnen in seinem Wohnblock in Rom frisiert.