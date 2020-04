In 8254 Wenigzell wird Chihuahua-Mixrüde Snoopy (kein Bild!) vermisst. Er ist elf Monate alt, kastriert, hat schwarzes Fell und einen Überbiss im Unterkiefer. Zur Zeit seines Verschwindens trug er ein rotes Lederhalsband. Snoopy ist gechippt. Entlaufen ist er am 26. März bei der Aussichtswarte Toter Mann in 8254 Wenigzell entlaufen. Finderlohn: 50 Euro. Hinweise bitte an Tel.: 0664/167 05 68.