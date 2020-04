Weitere Expansionspläne

In Deutschland ist Clark vor fünf Jahren gegründet worden und hat dort rund 200.000 Kunden. Für Österreich müsse es bis Ende des Jahres bei den Kundenzahlen „auf alle Fälle vierstellig werden“, sagte der Österreich Chef des Unternehmens, Philip Steiner. „Es gibt andere Versicherungspartner, aber echte digitale Versicherungsmakler gibt es in Österreich gar nicht,“ so Steiner. Zudem wolle man in den kommenden Jahren auch in andere europäische Länder expandieren, beispielsweise nach Frankreich, so Oster.