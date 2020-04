Auch Westen reagiert

Internationale Solidarität wird nicht nur in Wien bekundet. In Innsbruck entwarf man einen Solidaritätsschal für die leidenden Kollegen aus Bergamo. Man sammelte gemeinsam mit Fan-Freunden aus Europa 56.000 Euro für das Bolognini di Seriate-Spital in Bergamo. Und die Liste ist noch lang. Selbst in der vierten Liga: Dort bedankten sich Austria-Salzburg-Fans mit einem Spruchband beim Landeskrankenhaus.