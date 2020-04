In Österreichs Lebensmittelhandel herrscht derzeit Hochbetrieb, gerade in den Supermärkten ist der Arbeitsanfall größer als je zuvor. Da allerdings Fachkräfte fehlen, sieht sich der Rewe-Konzern gezwungen, in einigen Billa-Filialen die Feinkostabteilung zu sperren - „nur vorübergehend“, wie es heißt.