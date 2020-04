Entwarnung nach Coronafall in Türkkaserne Spittal

Erstmals hat sich ein Soldat in Kärnten mit dem Coronavirus infiziert - die Türkkaserne in Spittal an der Drau läuft deshalb derzeit auf Minimalbetrieb. Sofort wurden alle Soldaten, die mit dem Infizierten in Kontakt standen, getestet. Am Donnerstag kam das Ergebnis - Entwarnung! „Alle Kontaktpersonen wruden negativ auf das Cornavirus getestet!“, gibt Christoph Hofmeister, Presseoffizier des Militärkommandos Kärnten bekannt.