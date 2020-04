Dienst der guten Sache

Geld hat bei seinen Überlegungen keine Rolle gespielt: „Ich habe erst vor Kurzem erfahren, wie viel ich verdiene. Die Bezahlung ist egal, Hauptsache ich helfe“, so Katamay. Auch im Harter Zentrum für Betreuung und Pflege in Leonding stellt sich ein Freiwilligen-Duo ein weiteres Mal in den Dienst der guten Sache. Vor zwei Jahren war Simon Lercher beim Samariterbund im Einsatz. Angelo Leitner leistete 2017 Dienst in einem Altenheim in Linz.