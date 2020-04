Auf fast allen Bühnen im deutschsprachigen Raum spielte Herta Fauland, dem Klagenfurter Stadttheaterpublikum ist sie ebenfalls in guter Erinnerung. In der von ihr gegründeten ersten Schauspielschule Kärntens, im Odeon, bildete sie zahlreiche Bühnentalente aus. Auch der Tierschutz und der Schutz vor Elektrosmog lagen ihr sehr am Herzen. Nun starb die gebürtige Wienerin Herta Fauland 90-jährig.