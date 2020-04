„Sie brauchen mich nicht an ein Beatmungsgerät anschließen. Heben sie es für jüngere Patienten auf, ich hatte ein schönes Leben“, sagte Suzanne Hoylaerts den Ärzten, als sich der Verlauf ihrer Covid-19-Erkrankung verschlimmerte. Durch die sich noch immer weiter ausbreitende Coronavirus-Pandemie sind nicht nur die Kapazitäten der Spitäler in vielen Teilen der Welt am Limit, auch medizinische Ausrüstung, wie eben lebensrettende Beatmungsgeräte, ist vielerorts bereits knapp.