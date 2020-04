Wer in der SPÖ noch mitentscheiden will, ob Pamela Rendi-Wagner Vorsitzende bleiben soll, hat dafür nur noch bis 23.59 Uhr Zeit. Danach wird vorerst gar nichts passieren, denn wegen der Corona-Krise bleiben die Fragebogen unter Verschluss und werden auch nicht ausgezählt. In den vergangenen Tagen hat die Partei via SMS bzw. Mail die Mitglieder noch einmal daran erinnert, dass nur bis Donnerstag Zeit zur Abgabe ist. Gebeten wurde, die Teilnahme elektronisch zu gestalten.