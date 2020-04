So „billig“ waren Kaliber wie Cristiano Ronaldo (75 Mio. Euro), Neymar (160), Eden Hazard (100) oder auch Lionel Messi (140) schon viele Jahre nicht mehr. Besonders brutal ist etwa der Einbruch bei Weltmeister Paul Pogba, der von 65 Millionen Euro auf 35 abgestürzt ist. Deutschlands Nationalteam-Direktor Oliver Bierhoff ist sich auch sicher, dass die Zeiten der utopischen Gehälter vorbei sind. „Es wird eine starke Reaktion in den nächsten ein, zwei Jahren geben. Bei den Ablösesummen und bei den Gehältern.“ Dortmund erwartet einen „unlustigen Sommer“, eine Ablöse jenseits der 100 Millionen für Juwel Jadon Sancho kann man sich wohl abschminken. Real Madrid will die Gunst der Stunde nutzen, um endlich den großen Kaderumbruch durchzuziehen.