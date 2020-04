Die Regierung testet Tausende Menschen in Berufsgruppen, die viel Kontakt mit Kunden oder Patienten haben, auf das Coronavirus - auch wenn sie keine Symptome der neuartigen Lungenkrankheit haben. So will man der Dunkelziffer auf die Spur kommen. Es wurden bereits 1500 repräsentative Proben von Supermarkt-Mitarbeitern, Ärzten und Gesundheits- und Pflegepersonal gewonnen - die Ergebnisse stehen allerdings noch aus. Eine Expertin erhebt jedoch bereits jetzt Zweifel an der Aussagekraft der Untersuchung.