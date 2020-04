Die Skitourengeher im Alter zwischen 34 und 83 Jahren waren am Mittwochnachmittag im Bereich der Kelchalm in Aurach bei Kitzbühel unterwegs, als sie bei der Abfahrt von der Polizei angehalten wurden. „Lediglich einer der drei deutschen Staatsbürger war auch in Österreich gemeldet“, heißt es vonseiten der Exekutive.